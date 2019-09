19-09-2019, Redactie - 112Groningen

Verdachte moord Jaagpad was voor de rechter

Groningen - De 26-jarige man die ervan wordt verdacht de Groninger Hidde Bergman op 14 mei 2019 om het leven te hebben gebracht ontkent betrokkenheid.

Bergman werd op 14 mei tijdens het hardlopen op het Jaagpad neergestoken. Het moordwapen is niet gevonden. Wel is de hoes waar het moordwapen in zou hebben gezeten gevonden. Op die hoes is DNA van de verdachte aangetroffen. In het huis van de verdachte zou een brief zijn gevonden waarin staat dat de verdachte iemand wilde vermoorden. De advocaat van de verdachte wil dat zijn client wordt vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

Hij blijft vast zitten.