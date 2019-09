19-09-2019, Patrick Wind - 112Gr

Fietser en auto botsen in Haren

Haren - Op de kruising van de Kromme Elleboog en de Kerklaan in Haren heeft donderdagmiddag een aanrijding tussen een auto en een fietser plaatsgevonden.

Een persoon is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Waardoor het ongeval is gebeurd is niet bekend.