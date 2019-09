19-09-2019, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Politie houdt controles in Leek en Zevenhuizen

Zevenhuizen/Leek - Politie Westerkwartier heeft vandaag in samenwerking met de verkeerspolitie van eenheid Groningen en enkele studenten van Handhaving, Toezicht en Veiligheid (HTV) twee verkeerscontroles gehouden in de gemeente.

In Zevenhuizen werd vanmiddag langs de Oudestreek/N979 gecontroleerd en zijn er meerdere bekeuringen uitgeschreven voor een te hoge snelheid, losliggende lading, het niet dragen van een autogordel en scherpe uitstekende delen.



In Leek is gecontroleerd van zes tot acht 's avonds bij het Evenemententerrein aan de Tolberterstraat. Hier werden vele auto's van de weg gehaald en gecontroleerd. Enkele automobilisten kregen een boete voor het niet dragen van een autogordel en het niet kunnen tonen van een rijbewijs. De politie was tevreden en vond dat het grootste gedeelte van de automobilisten hun zaakjes goed voor elkaar hebben.