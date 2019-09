19-09-2019, Patrick Wind - 112Gr

Gaslucht in Groningen

Groningen - De brandweer van Groningen werd donderdagavond opgeroepen voor een gaslekkage aan de Fivelstraat in Groningen.

In meerdere woningen werd een gaslucht geroken. De brandweer heeft metingen verricht. Het is onbekend of daadwerkelijk gas is gemeten door de brandweer.