21-09-2019, Video Niels Holterman ten Hove/ Foto Michel Boekema

Woningbrand in Roden tijdens Rodermarkt (Video)

Roden - Tijdens de eerste Rodermarkt dag kon de brandweer gelijk in actie komen bij een woningbrand aan de Nieuweweg in Roden.

Er stond een woning vol met rook. Wat er precies in brand heeft gestaan is niet bekend, maar de ruiten waren helemaal zwart van de roet. Waarschijnlijk is de brand begonnen op de begane grond. Niemand is verder gewond geraakt.