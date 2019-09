21-09-2019, Oogtv.nl (Bron)

Betrapt: Acht keer zonder rijbewijs rijden

Hoogkerk - Aan de Zuiderweg in Hoogkerk is vrijdagmorgen de auto in beslag genomen van een bestuurder die voor de achtste keer betrapt werd op het rijden zonder rijbewijs. Dat meldt Oogtv.nl