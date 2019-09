21-09-2019, Henk Frans - 112Gr.

Auto slaat over de kop op de A7

Scheemda - Op de A7 bij Scheemda is zaterdagmiddag een auto over de kop geslagen.

Door een onbekende oorzaak verloor de bestuurster de macht over het stuur waarna zij ondersteboven in een sloot tot stilstand kwam. De brandweer moest eraan te pas komen om de bestuurder uit haar auto te helpen. Waardoor de auto over de kop geslagen is is niet bekend. De besturster is naar een ziekenhuis gebracht.