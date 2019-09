21-09-2019, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Forse keukenbrand in Beijum

Groningen - De Groninger brandweer werd zaterdagmiddag omstreeks 17:05 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Sibrandaheerd in Beijum.

Toen de brandweer ter plekke kwam stonden de bewoners van het pand al veilig buiten. Volgens de brandweer waren er van buiten af al vlammen te zien. Door een snelle inzet van de brandweer is ergere schade voorkomen.





Het bleek te gaan om een kookstel wat in de brand had gestaan. De brandweer heeft het kookstel naar buiten gebracht en heeft in de woning nog een nacontrole gedaan.





Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. Bij de brand vielen geen gewonden. Stichting Salvage zal ter plaatse komen voor de schade afhandeling.