21-09-2019, Geert Schokker - DitIsRoden.nl

Motorrijder gewond na botsing op de N372

Roden - Zaterdagmiddag is er een motorrijder waarschijnlijk in aanraking gekomen met een camper. De bestuurder van de camper, die van de Westeres kwam, heeft de motorrijder die op de N372 reed over het hoofd gezien.

Of de motorrijder de camper ook heeft geraakt of in een slip is terecht gekomen door het remmen is niet bekend. De motorrijder is met lichte verwondingen geholpen in de ambulance.