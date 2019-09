22-09-2019, G. Twickler - 112Groningen

Vrouw (24) laat auto achter na ongeluk

Ter Apel - Een 24-jarige vrouw is zondagochtend in alle vroegte gewond geraakt na een aanrijding met een boom. Dat meldt Rtvnoord.nl

Op de Munnekemoer Oost in Ter Apel was de dame tegen een boom en een lantaarnpaal gereden waarna de auto over de kop sloeg. Op de plaats van het ongeval kon de politie geen slachtoffers vinden. Op basis van het kenteken wist de politie te achterhalen wie de eigenaar van het voertuig is. De vrouw bleek bij kennissen te zitten die zich over haar ontfermden.

Vanwege haar verwondingen liet de politie een ambulance komen. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De bestuurster bleek niet onder invloed te zijn.