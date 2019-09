22-09-2019, Bron: RTV Noord

Kapotte printer veroorzaakt woningbrand

Zoutkamp - Aan de Beatrixstraat in Zoutkamp is zondagochtend brand uitgebroken in een woning. Twee personen raakten gewond.

De bewoners ontdekten de brand tijdig en konden hierdoor de woning verlaten. Wel hebben twee personen rook ingeademd. Zij zijn in een ambulance gecontroleerd. Een kapotte printer zou de oorzaak van de brand zijn.