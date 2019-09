22-09-2019, Gerrie de Groot - 112Groningen

Spoor van vernielingen in Finsterwolde

Finsterwolde - In de nacht van zaterdag op zondag zijn meerdere vernielingen verricht in Finsterwolde. Vooral ruiten moesten het ontgelden.

Wie de vernielingen op zijn of haar geweten heeft is nog niet bekend. Volgens de politie heeft ten minste één persoon aangifte gedaan. Naast de ruiten van diverse auto's moesten ook de ruiten van een snackbar en een kapsalon het ontgelden.