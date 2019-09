22-09-2019, Marc Zijlstra - 112Gr

Fietser raakt te water bij Appingedam

Appingedam - Een fietser is zondagmidag in een sloot terechtgekomen na een valpartij aan de Zwet in Appingedam.

Waardoor het slachtoffer ten val is gekomen is niet bekend. Na een korte check door het ter plaatse gekomen ambulanceperosneel kon zij door de politie naar huis worden gebracht.