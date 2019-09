22-09-2019, Marc Zijlstra - 112Gr

Buitenbrand in Appingedam

Appingedam - Aan de Wijkstraat in Appingedam heeft zondagmiddag korte tijd brand gewoed in een boom.

De boom, waar een houtsnijwerk van gemaakt werd, heeft door een onbekende oorzaak vlam gevat. De brandweer had het vuur snel onder controle.