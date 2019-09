24-09-2019, Redactie - 112Groningen

Overval op automobilist, meerdere tips, wie kent deze man?

Groningen - Dinsdagavond wordt in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de overval op een automobilist op de Oostelijke Ringweg in Groningen op 1 maart 2019.

De 56-jarige bestuurder reed die dag rond 18.30 vanuit Hoogezand richting Groningen. Een auto achter hem geeft lichtsignalen, waarop het slachtoffer besluit te stoppen. De autodeur gaat plos open en het slachtoffer krijgt klappen. Een van de vier verdachten gaat er met de portemonnee en autosleutels van de bestuurder vandoor. De sleutels worden later weggegooid.

De verdachten proberen met de gestolen pinpas te pinnen. Na drie keer de verkeerde pincode in te hebben getoetst wordt de pas ingeslikt en worden de verdachten vastgelegd op bewakingscamera's. Een van de mannen is volgens de politie 1.90m lang en twee anderen zijn rond de 1.70m tot 1.75m lang.

Opsporing verzocht is dinsdagavond om 20.30 te zien op NPO1.

Update:

Naar aanleiding van de uitzending van #OpsporingVerzocht kregen wij 8 tips binnen over de overval op een autobestuurder in #Groningen. Bedankt voor het meedenken! Heeft u informatie over deze zaak maar deze nog niet met ons gedeeld? Bel dan met 0800-6070 of anoniem op 0800-7000.