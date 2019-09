23-09-2019, 112Groningen.nl & OOGTV

Varend gevaarte door Groninger wateren

Groningen - Een groot vrachtschip werd maandag rond het middaguur onder begeleiding van twee inspectievaartuigen door de wateren in de stad Groningen geloodst.

Het ging om de Arklow Abbey. Dat is een vrachtschip van bijna 120 meter lang en 15 meter breed. Het schip is in juli in Westerbroek te water gelaten.





Door de grootte van het schip moest er voorzichtig gemanoeuvreerd worden en stonden de bruggen langer open dan normaal. Nadat het schip door de stad was gevaren ging het via het Eemskanaal naar de zeehaven in Farmsum bij Delfzijl.