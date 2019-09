23-09-2019, Dennie Gaasendam / DG-Fotografie

Auto en bestelbus botsen in Veendam

Veendam - Een bestelbus en een personenauto zijn maandagavond op elkaar gebotst op de kruising Julianalaan - Boven Westerdiep in Veendam. De hulpdiensten kregen omstreeks 20.15 uur de melding van het ongeval.

Een van de automobilisten werd gecontroleerd door ambulancemedewerkers. Vervoer naar het ziekenhuis was niet noodzakelijk. De vrouw werd naar huis gebracht. Vermoedelijk een voorrangsfout is de oorzaak van het ongeval. De politie zette de aanrijding op papier. De doorgaande weg is enige tijd afgesloten geweest. Beide voertuigen zijn afgesleept door een bergingsbedrijf.