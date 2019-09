24-09-2019, ingezonden mededeling

Vliegen vanaf Eelde naar Turkije? Vraag jouw visum aan!

Groningen - Voor alle reizigers die op vakantie of zakenreis gaan naar Turkije geldt dat ze een visum moeten hebben. Ook minderjarige kinderen zullen zonder eigen visum niet het land ingelaten worden.

Je wilt natuurlijk geen problemen krijgen bij aankomst in Turkije met de Turkse immigratiedienst, dus vraag jouw visum voordat de reis begint aan. Je hebt zo een visum dus ook nodig als je vanaf Eelde vliegt naar de Turkse Riviera, wat een beeldschone regio is in het zuiden van het land.

Zo vraag je een visum voor Turkije aan

Een visum aanvragen voor Turkije is niet al te moeilijk. Bovendien duurt het aanvragen ongeveer 5 minuten, dus lang duurt het ook niet. Per persoon kost een vereist visum voor Turkije €24,95, dit kan je betalen met iDeal, Bancontact, creditcard of Paypal. Voor het aanvragen van het verplichte visum moet je een formulier invullen, dit kan gewoon online. Het is dus eigenlijk een elektrische versie van een visum. Na toekenning zal je het visum toegestuurd krijgen via de e-mail. Met dit visum heb je officieel toestemming gekregen om Turkije te mogen betreden via land, zee of lucht. Een overstap maken op een Turks vliegveld kan overigens zonder Turks visum, maar dan mag je de luchthaven niet verlaten. Als je op een cruiseschip aankomt in Turkije dan is een elektronisch visum alleen nodig als je meer dan 72 uur aan Turks land blijft. Het aanvragen van een visum voor Turkije wordt perfect uitgelegd in deze korte video: https://www.youtube.com/watch?v=Hv9EGXswhFU&list=PLgXZFP1L3X_z-WiLL6hbQJIC3RMyJ0GVY&index=3.

De voorwaarden van een visum voor Turkije

Je kunt alleen een Turks visum online aanvragen als je voldoet aan enkele voorwaarden, anders zul je toch naar een Turks consulaat moeten. Een onderdeel van de visumvoorwaarden voor Turkije is het reisdoel. Er zijn twee toegestane reisdoelen: toeristisch en zakelijk. Hieronder geldt ook een bezoek aan vrienden en/of familie. Onder zakelijk geldt overigens niet het werken voor een Turkse werkgever, je moet in dienst blijven bij een Nederlands bedrijf.

Ook mensen die willen studeren aan een Turkse school mogen geen gebruik maken van dit visum, net zoals vrachtwagenchauffeurs, archeologen en documentairemakers. Bovendien moet je in bezit zijn van een Nederlands paspoort die nog 150 dagen of meer geldig is als je aankomt in Turkije. Een ID kaart mag overigens ook, deze moet geldig zijn op het moment van aankomst. Tevens mag je niet langer dan 90 dagen in Turkije verblijven met dit visum.