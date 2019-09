24-09-2019, Robert v/d Veen 112Gr./ Niekerknieuws.nl

Ongeval op de Fanerweg bij Niekerk

Niekerk(Grootegast) - Op de Fanerweg/Millinghaweg bij Niekerk(Grootegast) zijn dinsdagmorgen om 11:05 uur twee auto`s tegen elkaar gebotst. Ze zagen elkaar over het hoofd.

1 persoon werd even in een ambulance onderzocht maar hoefde niet naar een ziekenhuis. De brandweer kwam even kort ter plaatse ter assistentie van de ambulancedienst.

De toedracht wordt bekeken door de politie en de gegvens werden genoteerd. Een berger heeft later de auto`s geborgen.