Inbraak op klaarlichte dag

Midwolde - Tussen maandag 23 september 2019 tussen 12:45 uur en 17:30 uur is er een inbraak in een woning geweest aan de Pasop te Midwolde.

De bewoonster was even uit haar woning vertrokken en bij thuiskomst zag zij dat er was ingebroken. De gehele woning was doorzocht en er waren goederen weggenomen. Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord tijdens bovenstaande uren.

Het kan ook zijn dat iemand in de dagen ervoor iets bijzonders heeft gezien. Meldt u zich dan via 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook via: www.meldmisdaadanoniem.nl of via 0800-7000.