Bel 0900-0113 of chat (rode button rechts bovenaan). 24/7 bereikbaar.

Als je aan zelfmoord denkt, kun je daar met onze deskundige vrijwilligers over praten via de telefoon of chat. Anoniem en vertrouwelijk. Het kan helpen om je gedachten te delen en je gepieker even te onderbreken. Je hoeft slechts je (zelfverzonnen) naam op te geven. Verder vragen we geen informatie van je.

Maandag ging het mis bij 113 meldt Rtvnoord.nl , voor het hele verhaal lees deze link. Er moet namelijk 0900 voor en een o. 0900 0113. Dat is het juiste nummer.