Demonstratie bij slachterij in de stad

Groningen - Bij het bedrijf 'Kroon vlees' aan de Gotenburgweg in Groningen waren woensdagmiddag zo'n 10 demonstranten aan het protesteren geweest tegen de slachterij van dieren.

Doormiddel van borden, met een korte pakkende tekst, probeerden de demonstranten aandacht te vragen van langs rijdende bestuurders.





De demonstranten zijn van de groep 'The Save Movement'. En ze noemen de demonstratie een "Vigil". Ze staan er om de binnengebrachte dieren een troost te bieden voordat ze de slachterij in gaan.





Voordat de dieren het terrein van de slachterij op gaan, geven de demonstranten de dieren nog wat water of een aai. Dit als troost symbool, vertelt één van de demonstranten.





Dit soort demonstraties gebeuren vandaag op meerdere plekken in het land en ook door heel Europa worden demonstraties gehouden.