25-09-2019, Oogtv.nl (Bron)

Invallen in tien growshops in Stad (Video)

Groningen - In tien verschillende growshops in de gemeente Groningen zijn woensdagmiddag invallen gedaan. Dat gebeurde door diverse toezichthoudende diensten, zoals de politie, justitie en andere vergunningverlenende instanties. Zegt Oogtv.nl

De actie werd gadegeslagen door minister Grapperhaus van Justitie en burgemeester Peter den Oudsten. De actie vond plaats in het kader van actiegerichte ondermijnende criminaliteit. Eerder werden soortgelijke acties uitgevoerd bij kapperszaken, schoonheidssalons en garagebedrijven. Bij drie bedrijven werd woensdag beslag gelegd op goederen. Nader onderzoek zal uitwijzen of er nog meer maatregelen opgelegd gaan worden. Volgens Grapperhaus en De Oudstene zijn growshops vatbaar voor criminele beinvloeding, en spelen ze een belangrijke rol bij de illegale teelt. van hennep. De tien gecontroleerde growshops werden geselecteerd op basis van een uitgebreide analyse van informatie.