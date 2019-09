25-09-2019, Patrick Wind - 112Groningen.nl & M. Nuver redactie

Steekpartij op terras bij Horecagelegenheid , 3 gewonden (Video)

Groningen - Op het terras bij horeca gelegenheid 'De drie gezusters' op de Grote markt is woensdagavond een steekpartij geweest. Er vielen drie lichtgewonden waarvan 1 uit Makkum.

Omstreeks 21:40 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Volgens een politiewoordvoerder heeft de politie direct na het incident één persoon aangehouden voor betrokkenheid bij het incident. Hierbij werd ook een wapen in beslaggenomen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.



De technische recherche zal in de loop van de avond onderzoek gaan doen. Wat de aanleiding van de steekpartij is is volgens de politie nog onbekend.

