25-09-2019, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Scootmobiel in de berm bij Nietap

Nietap - De ambulance, brandweer en politie zijn woensdagavond even voor negen uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de J.P. Santeeweg in Nietap.

Een beschonken scootmobiel bestuurder was met zijn scootmobiel onderweg van Roden naar Leek maar halverwege kwam de man met zijn scootmobiel in de berm terecht en uiteindelijk op de zijkant in de naastgelegen droge sloot tot stilstand. Passanten die de man aantroffen hebben vervolgens 112 gebeld.

Omdat de man met zijn voet vast zat onder de scootmobiel heeft de brandweer deze opgetild waarna de man bevrijd is uit zijn benarde positie. Hij is door het ambulancepersoneel nagekeken maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. De man is thuis gebracht en de scootmobiel is door de politie bij een woning gestald.