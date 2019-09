26-09-2019, Jeroen v/d Ploeg 112Haren.nl & P. Wind

Onderzoek na mogelijke CO in Haren

Haren - Woensdagavond om 21:00 uur een melding van een `Dienstverlening (meting: koolmonoxide/co) op de Rijksstraatweg in Haren.

Ter plaatse deed de brandweer metingen op het terrein. Als er wat gevonden is, is onbekend.