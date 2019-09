26-09-2019, Marc Dol - 112Gr.

Opnieuw autobrand in Stadskanaal

Stadskanaal - Voor de derde keer in twee weken tijd heeft in de wijk Maarsveld in Stadskanaal een autobrand gewoed.

De brandweer van Stadskanaal werd rond 5.45 uur opgeroepen voor deze autobrand. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.