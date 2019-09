26-09-2019, Nederlandse Brandwonden Stichting

Toename woningbranden door accu’s en opladers

Nederland - Nieuwe aanpak preventie: Brandweer zoekt speurneuzen (9-12 jaar). De Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid ziet een toename van woningbranden door oplaadbare elektrische apparaten, zoals elektrische steps en mobiele telefoons.

‘Zeker nog niet de grootste brandoorzaak’ volgens René Hagen, Lector Brandpreventie en voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken ‘Maar zeker wel een groeiende oorzaak’. Hagen roept op om nu direct te investeren in het voorkomen van deze branden: ‘We willen nieuwe brandoorzaken echt een slag voor zijn.’



Als de omgeving verandert, komen er nieuwe brandoorzaken bij. ‘Af en toe zijn wij als Brandweer en Brandwonden Stichting te laat met het signaleren van dit soort veranderingen.’ Hagen: ‘We zagen eerder een plotselinge toename van slachtoffers bij vergrijzing en fatale woningbranden of we zagen bijvoorbeeld een snelle stijging van branden met zonnepanelen. Dat overviel ons. En dat willen we nu voorkomen.‘

‘Er is een toename te zien van branden door opladers van devices zoals telefoon, tablet of laptops en door het opladen van bijvoorbeeld hoverboards en elektrische steps. We richten ons vanaf deze maand, samen met kinderen, op het bevorderen van kennis en inzicht in hoe deze branden ontstaan. Met deze kennis kunnen ze zélf brand voorkomen’. Met deze preventie-aanpak werken Brandweer Nederland en de Brandwonden Stichting aan een brandveilige generatie.





Brandweer zoekt speurneuzen

Een eerste stap is de start van de campagne ‘Brandweer zoekt speurneuzen’. Hiermee worden kinderen (9-12) uitgedaagd om zelf op zoek te gaan naar brandgevaar en het voorkomen van brand. Onderzoek van de Brandwonden Stichting toont aan dat juist kinderen tussen 9 en 12 jaar actief gebruik maken van elektrische opladers. Bijna 80% van deze kinderen maakt regelmatig gebruik van mobiele devices. Maar nog niet de helft van de kinderen is op de hoogte van de risico’s van het foutief opladen van een mobieltje, of van het in slaap vallen met een tablet tussen de dekens en knuffels. ‘Nu dagen wij kinderen uit om met ons te speuren naar de oorzaken van brand’ zegt Hagen. ‘Zo herkennen zij risico’s en leren hoe ze brand kunnen voorkomen. Wij wijzen hen niet op gevaren maar we nemen kinderen mee met de vraag: Hoe komt het dat deze apparatuur brand veroorzaakt?’

Online game leert kinderen brandveilig gedrag

De jaarlijkse Brandpreventieweken, die als doel hebben om nieuwe slachtoffers van woningbranden te voorkomen, richt zich dit jaar daarom specifiek op kinderen van 9 tot en met 12 jaar. Met de campagne ‘Brandweer zoekt speurneuzen!’ wordt kinderen op speelse wijze brandveilig gedrag aangeleerd. Door middel van een interactieve game ontdekken ze hoe brand door elektrische apparaten kan ontstaan.

De kinderen gaan als echte speurneuzen aan de slag om de oorzaak van een woningbrand te achterhalen. In deze game komen de drie elementen van de branddriehoek terug en is er ruim aandacht voor de rol die apparaten kunnen spelen bij het ontstaan van brand. Tijdens het spelen van de game leert de jeugd alles over het ontstaan en voorkomen van deze branden. De game eindigt met het maken van je eigen vluchtplan: wat doe jij als je huis in brand staat?

www.brandweerzoektspeurneuzen.nl

Lancering campagne

De lancering van ‘Brandweer zoekt speurneuzen’ vindt plaats op donderdag 26 september in de Risk Factory, gelegen op vliegbasis Twente. Voor deze aftrap zullen schoolkinderen uit groep 7 en 8 als ‘echte’ brandonderzoekers in een echte verbrande kinderkamer op zoek gaan naar de brandoorzaak.

Zo ontdekken ze spelenderwijs hoe brand ontstaat en hoe ze zelf brand kunnen voorkomen door onder andere veilig hun mobieltjes en tablets op te laden. Ook zal deze dag de interactieve game en lesmodule ‘Brandweer zoekt Speurneuzen’ officieel gelanceerd worden. Als klap op de vuurpijl zullen de kinderen met eigen ogen zien hoe snel een oververhit mobieltje een bank in lichterlaaie zet en een brand zich ontwikkelt. Vanzelfsprekend worden hierbij alle veiligheidsmaatregelen voor de kinderen en de pers in acht genomen. Spectaculair en voor de kinderen een unieke en leerzame ervaring.