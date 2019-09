26-09-2019, Martin Nuver 112Gr.

Fietsster gewond bij Kattegat in stad

Groningen - Op het Kattegat in de stad is donderdagmiddag rond 13:30 uur een fietsster gewond geraakt na een botsing met een automobilist.

De toedracht is niet bekend. De vrouw had een forse hoofdwond opgelopen en ging naar een ziekenhuis voor behandeling van haar verwondingen. De politie noteerde gegevens van de betrokkenen en de getuige.