26-09-2019, ingezonden mededeling

Waar moet je naartoe met een klacht over jouw autoverzekering?

Groningen - Stel je hebt een klacht over jouw autoverzekering en klopt hiermee aan bij jouw verzekeraar, maar voor jouw gevoel doen ze er niets mee.

Soms nemen ze jou niet eens serieus. Wat je dan moet doen is voor veel mensen onduidelijk, maar er zijn zeker vervolgstappen die je kunt nemen om jouw klacht ten gehore te brengen. Bovendien is het dan verstandig om op zoek te gaan naar een nieuwe goedkope autoverzekering bij een andere aanbieder. Een autoverzekering afsluiten op Overstappen.nl behoort hierbij zeker tot de mogelijkheden.

Gebruik sociale media

Tegenwoordig kun je sociale media gebruiken om jouw klacht over jouw autoverzekering of -verzekeraar de wijde wereld in te gooien, dit zie je steeds meer gebeuren om de aandacht van bedrijven te trekken. Mensen beklagen zich openbaar op platformen als Facebook en Twitter, waarna een webcare-medewerker van het desbetreffende bedrijf regelmatig contact met de persoon opneemt. Grote ondernemingen willen natuurlijk niet slecht in het nieuws komen. Vaak hebben zij dan ook een grote en actieve webcare-afdeling. Werknemers op deze afdeling houden de reacties van klanten op sociale media in de gaten en reageren indien dit noodzakelijk is om de reputatie in stand te houden.

Dien een klacht in bij jouw autoverzekeraar

Natuurlijk is het klagen op sociale media een extreme en informele stap die je eigenlijk alleen moet nemen als je al bij jouw verzekeraar hebt aangegeven dat je niet tevreden bent. Het indienen van een klacht bij jouw eigen autoverzekeraar zou dan ook stap 1 moeten zijn. Hierbij is het belangrijk om de inhoud en de aanleiding van de klacht duidelijk te maken. Dit houdt in dat je moet uitleggen wat jouw klacht is en waar het uit voorkomt. Je moet in principe vertellen waarom je nou precies zo ontevreden bent. Natuurlijk zul je met jouw klacht ook een doel hebben, deze moet je tevens duidelijk maken aan de verzekeraar.

Het bedrijf zal jou zeer waarschijnlijk wel helpen, aangezien ze totaal geen baat hebben als de klacht escaleert en op sociale media wordt gegooid. Doet de verzekeraar dit niet, dan kun je terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, ook wel het KiFiD genoemd. Bij het KiFiD kun je een klacht indienen over een financiële dienst of dienstverlener. Als je dit wilt doen dan moet de verzekeraar op de hoogte zijn van jouw klacht, anders zal het KiFiD jouw klacht niet behandelen.