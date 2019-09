26-09-2019, ingezonden mededeling

Waarom is de autoverzekering voor het ene automerk duurder dan het andere merk?

Groningen - In Nederland is het verplicht om jouw auto te verzekeren met minimaal een WA autoverzekering. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar welke verzekering het beste bij jou en jouw past.

Een

autoverzekering vergelijken

is dan ook noodzakelijk. De hoogte van de premie die je elke maand moet betalen hangt af van meerdere factoren, waaronder het merk van jouw auto.

Het ene automerk is namelijk duurder om te verzekeren dan andere merken. Voor een auto van Tesla moet je bijvoorbeeld normaalgesproken een hogere premie betalen dan een Kia. Bovendien kan de kleur van jouw auto een effect hebben op de premie. Donkere auto’s zijn namelijk slechter te zien voor andere bestuurders, waardoor de kans groter is dat een andere auto tegen je aan rijdt en dus een botsing veroorzaakt waarbij schade wordt opgelopen. Op Autoverzekering.nl - automerken kun je kijken hoeveel premie je moet betalen voor elk automerk als je een auto hiervan wilt verzekeren.

Dat sommige automerken duurdere verzekering hebben dan andere merken komt doordat verzekeraars kijken naar statistieken om de hoogte van de premies te bepalen. Hoe hoger het risico op schade, hoe meer premie je zult moeten betalen. Dit is eigenlijk niet meer dan logisch. Hierbij kijken verzekeringsmaatschappijen naar het gewicht en het vermogen van een auto, maar ook naar het schadeverleden. Een Volkswagen Golf is ter illustratie een van de auto’s die het meest wordt gestolen in Nederland. De premie die je betaalt voor zo een auto is dan ook hoger dan voor een Kia, wat dus ook bij een Tesla het geval is.

Dat je voor een autoverzekering voor een Tesla veel premie moet betalen komt doordat de eigenaren van een auto van Tesla veel meer schade claimen dan mensen die een voertuig van een ander merk gebruiken. Er wordt vermoed dat dit komt doordat bestuurders van een Tesla meer rekenen op de hulpmiddelen die aanwezig zijn. Bij een Tesla hoef je natuurlijk zelf niet te rijden, maar alsnog kan het voorkomen dat je onverwachts zelf in moet grijpen. Als dit het geval is dan is het vaak al te laat. Bovendien kunnen andere weggebruikers de elektrische auto niet altijd horen aankomen. Dit zorgt ervoor dat ongelukken sneller voorkomen. Een andere reden waardoor premie hoger ligt bij een Tesla is dat zo een auto zwaarder is dan de gemiddelde auto, het veroorzaakt dus meer schade dan andere auto’s.