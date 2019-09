27-09-2019, Gerrie de Groot - 112Groningen.nl

Man (66) gewond bij woningoverval, dader(s) gevlucht (Video)

Bourtange - Bij een overval op een woning aan de Zodenpandweg in Bourtange is in de nacht van donderdag op vrijdag een 66-jarige man gewond geraakt.

De politie kreeg rond 02:50 uur een melding van een overval op een woning. Bij de overval is een persoon dusdanig gewond geraakt dat deze voor onderzoek over is gebracht naar het ziekenhuis. De politie deed ter plaatse onderzoek in en om de woning. Over de dader(s) is momenteel nog niks bekend. Mocht u iets hebben gezien of gehoord, neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-88 44. RTVNoord DVHN