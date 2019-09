27-09-2019, Dvhn.nl tekstbron Rob Zijlstra

Slachtoffer straatroof in Groningen trok zelf ook een wapen

Groningen - De officier van justitie gelooft het niet, maar de verdachte is stellig: toen hij in maart dit jaar een man bij een pinautomaat wilde beroven en hem bedreigde met een wapen, trok het slachtoffer zelf ook een wapen. Aldus Dvhn.nl.