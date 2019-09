27-09-2019, Oogtv.nl (Bron) & Joey Lameris 112Gr.

Brand bij Aziatisch restaurant Yip snel onder controle

Groningen - In een Aziatisch restaurant bij voetbalstadion Euroborg aan de Boumaboulevard is vrijdagmiddag om 16:05 uur brand uitgebroken. De brandweer heeft opgeschaald naar ‘middelbrand’. Zegt Oogtv.nl

De eerste melding van de brand kwam even na 16.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop direct twee bluswagens en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. Korte tijd later werd er opgeschaald naar ‘middelbrand’.

“Er zou brand woeden in het verlaagde plafond van het restaurant Yip”, vertelt een woordvoerder van de brandweer. “Het gebouw is geëvacueerd. Al het personeel staat veilig buiten.” Volgens de eerste berichten woedt de brand in een restaurant dat gespecialiseerd is in Aziatisch eten.

De brand was snel onder controle. De zaak is gewoon open meldt de eigenaresse ons.

