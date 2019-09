27-09-2019, 112Groningen.nl

Rollerbankcontrole's in Groningen

Groningen - De politie van Groningen heeft vrijdagmiddag en avond op twee verschillende plekken(Sterrebos en Paddepoel) een scootercontrole uitgevoerd.

Bij deze zogeheten 'rollerbank' controles wordt de maximale snelheid gemeten die een bromfiets of een snorfiets kan bereiken. Op deze manier wordt bepaald of het voertuig voldoet aan de technische voorschriften.







Als een scooter of brommer te hard loopt op de rollerbank kan de politie een waarschuwing geven, een boete schrijven óf een WOK melding op het voertuig zetten. Dit houdt in dat het voertuig niet aan de wettelijk eisen voldoet en hij opnieuw gekeurd moet worden bij het RDW. De reden dat je een wok melding krijgt kan door allerlei verschillende redenen komen, de meest voorkomende reden is de snelheid van de scooter.







Het is onbekend hoeveel boetes de politie vanavond bij deze controles heeft uitgeschreven.