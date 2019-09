27-09-2019, Brandweer Groningen / bron tekst en foto

Brandweer Groningen en loco-kinderburgemeester zoeken de koelste speurneuzen

Groningen - De brandweer zoekt tijdens de brandpreventieweken in de maand oktober speurneuzen in de leeftijd 9 tot en met 12 jaar die meehelpen de kans op brand te verkleinen.

Het doel is dat de 25 Veiligheidsregio’s, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting intensief samenwerken om het aantal slachtoffers van woningbrand tot een minimum te beperken. Vooral het voorkomen van brand veroorzaakt door oplaadbare elektrische apparaten is een hot item. Deze apparaten zijn niet meer weg te denken in huishoudens en het aantal blijft toenemen.

Daarom zoeken de burgemeesters van Groningen mee naar de koelste speurneus van zijn of haar gemeente. En wat de loco-kinderburgemeester van Groningen betreft; zij weet na een les over brand met haar klas hoe brand ontstaat en onder andere hoe zij haar mobiel veilig kan opladen. Met die kennis op zak roept zij alle kinderen op mee te doen aan de Groningse challenge #koelstespeurneus.

Kinderen van 9 tot en met 12 jaar zijn vaak nieuwsgierig, onderzoekend, al aardig zelfstandig en veelvuldig gebruiker van oplaadbare elektrische apparaten: telefoon, tablet, laptop, IPod, hoverboard en bestuurbare auto. Met deze preventiecampagne en andere -activiteiten werken Brandweer Nederland, Brandwonden Stichting Nederland en alle Veiligheidsregio’s samen met o.a. het onderwijs aan een brandveilige generatie.

Brandweer zoekt speurneuzen

De kinderen worden uitgedaagd om zelf op zoek te gaan naar brandgevaar en het voorkomen van brand. Belangrijk, want bijna 80% van deze kinderen maakt regelmatig gebruik van mobiele apparaten. Echter, nog niet de helft van de kinderen is op de hoogte van de risico’s van foutief opladen van een mobieltje. En wat te denken van het in slaap vallen met de mobiel onder het kussen, tussen de dekens of knuffels. Wat daar de risico’s van zijn ontdekken de kinderen zelf, wanneer zij deelnemen aan de online game op www.brandweerzoektspeurneuzen.nl.

Dit kan zowel klassikaal als individueel. Met deze campagne wordt kinderen op speelse wijze brandveilig gedrag aangeleerd. Zij leren hoe brand kan ontstaan, wat de oorzaken kunnen zijn en hoe brand kan worden voorkomen. En mocht het onverhoopt toch misgaan? Dan kan je beter nu alvast nadenken over een vluchtplan.

Op zoek naar de #koelstespeurneus

Om kinderen op verschillende manieren te laten leren en uit te dagen heeft Brandweer Groningen als onderdeel van de campagne de #koelstespeurneus challenge in het leven geroepen. Een individuele opdracht voor thuis: 10 brandende vragen en een foto-opdracht, te vinden op www.brandweer.nl/groningen/speurneus. Na deze challenge snappen de kinderen als geen ander hoe ze de kans op brand in oplaadbare elektrische apparaten zo klein mogelijk maken. En inspanning loont, de eerste 500 inzendingen ontvangen een koele prijs. Echter, per gemeente kan er maar één de koelste zijn en die wint een VIP-middag bij Brandweer Groningen.