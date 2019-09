28-09-2019, Dennie Gaasendam 112Groningen / DGFotografie

Autobrand in Alteveer snel geblust

Alteveer - Aan de Barkelazwet in Alteveer is vrijdag begin van de avond een auto uitgebrand. De auto, die geparkeerd stond op een doodlopende weg, vatte door nog onbekende oorzaak vlam.