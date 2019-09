28-09-2019, 112Groningen.nl

Eigenaar van gevonden knuffeltje gezocht

Groningen - Zojuist heeft een voorbijganger een knuffeltje gevonden bij de spoorwegovergang Esperantosstraat in Groningen.

Het knuffeltje is mogelijk van een meisje van een jaar of 2/3/4. Weet u van wie het knuffeltje is of bent u de eigenaar van het knuffeltje, dan kunt u contact opnemen via info@112groningen.nl