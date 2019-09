28-09-2019, Infoleek.nl & M. Nuver & Jelte Haumersen

Open dag brandweer leek groot succes (Video)

Leek - De brandweer van Leek bestaat 200 jaar en vierde dit zaterdag 28 september, met een open dag en een rondrit door Tolbert en Leek.

Om 09.00 uur startte de rondrit met verschillende brandweervoertuigen vanaf het voormalige Dusseldorpterrein aan de Hoofdstraat in Midwolde. De tocht eindigde op het Evenemententerrein in Leek waar bezoekers tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom zijn.

Hier kon men vele oude en nieuwe voertuigen van dichtbij bekijken, brandjes blussen, met redgereedschap werken of jezelf uit een gekantelde auto bevrijden. Ook was 112Groningen.nl er en de brandwondenstichting zocht donateurs. Maar ook nog andere partijen waren aanwezig. Het was gezellig druk en een geslaagde dag.