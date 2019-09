29-09-2019, Patrick Wind 112Gr. & Youtube Meternieuws.nl

Woonboerderij in vlammen op (Video)

Peize - Een grote brand heeft van zaterdag op zondagnacht een woonboerderij aan de Pol in Peize in de as gelegd.

Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen al uit het dak. De brand die rond 00.30uur door nog onbekende oorzaak begon breide zich snel uit waarop de brandweer 'grote brand' alarmeerde. De schade is groot.