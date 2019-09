29-09-2019, Chris Kranenborg 112Gr.

Jeugdbrandweer Hoogezand 2e van Nederland, Delfzijl 5e

Bommelerwaard - Zaterdag waren er landelijke jeugdbrandweerwedstrijden Klasse TS-HD te Bommelerwaard (Gelderland-Zuid). 2 ploegen uit Groningen hadden zich geplaats voor de finale namelijk Hoogezand-Sappemeer en Delfzijl.

Zij moesten assistentie verlenen aan jeugdbrandweer Bommelerwaard die ter plaatse was bij een autobrand die was overgeslagen naar een bedrijfspand en de meterkast in brand had gezet met een doorslag naar boven.

Tevens waren er twee slachtoffers. Na een lange dag werd de uitslag bekend gemaakt en waren de aspiranten van Hoogezand-Sappemeer de 2e beste ploeg van Nederland, Delfzijl eindigde op een mooie 5e plaats.

Uitslag:

1e plaats Oud-Beijerland

2e plaats Hoogezand-Sappemeer

3e plaats Geldermalsen

4e plaats Alblasserdam

5e plaats Delfzijl

6e plaats Den Bommel

7e plaats Ede

8e plaats Enkhuizen

9e plaats Bruinisse

10e plaats Zevenaar

11e plaats Goes