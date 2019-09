29-09-2019, 112Groningen.nl

Auto botst tegen fietser aan de Friesestraatweg in Groningen

Groningen - Aan de Friesestraatweg in Groningen is zondag aan het einde van de middag een fietser aangereden door een automobilist.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De politie noteerde de gegevens van de betrokkenen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niks bekend.