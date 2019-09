30-09-2019, Gerrie de Groot - 112Groningen.nl

Geen treinverkeer op traject Groningen- Winschoten

Groningen/ Zuidbroek - Maandagmorgen was er tussen station Groningen Europapark en station Zuidbroek tijdelijk geen treinverkeer mogelijk.

De oorzaak van dit oponthoud was een omgevallen boom die over het spoor was gevallen. De boom is inmiddels verwijderd. Vanaf 07:00 uur werd de dienstregeling weer hervat.

Update

Tussen Zuidbroek en Scheemda ligt ook een boom op het spoor. Hierdoor rijden er opnieuw geen treinen.

De extra reistijd is meer dan 60 minuten.Dit duurt tot ongeveer 08:30 uur.