30-09-2019, Oogtv.nl (Bron)

Bodycams in Arriva treinen om veiligheid te vergroten

Groningen - De stewards van Arriva in de noordelijke treinen dragen vanaf morgen bodycams om de veiligheid te vergroten. Aldus Oogtv.nl

Het is een proef die tot het einde van dit jaar duurt. Het gaat niet alleen om het gevoel van veiligheid te verbeteren, maar ook om mogelijke incidenten te voorkomen. Na de proef wordt met de provincies Groningen en Friesland bekeken of de bodycam definitief in gebruik wordt genomen.

Een bodycam staat niet standaard aan. De steward kan dat zelf beslissen bij mogelijk onveilige situatie in de trein. Voor het bewaren en bekijken van de bodycambeelden gelden strikte regels