30-09-2019, ingezonden mededeling

Woning verduurzamen en energie besparen in Groningen

Groningen - De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Dat houdt in dat alle huishoudens van het aardgas af (moeten) zijn. Dit is uiteindelijk niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de eigen portemonnee.

Energiezuinig wonen zorgt er namelijk voor dat de energierekening flink omlaag gaat. Op welke manier kunnen Groningers hun woning verduurzamen?

Geld besparen door te isoleren



Isolatie is de basis van duurzaam wonen. Als de woning goed geïsoleerd is, dan hoef je in de winter een stuk minder energie te gebruiken. Hierdoor wordt de energierekening een stuk lager. Daarnaast zorgt een goed geïsoleerde woning voor meer wooncomfort. Een goed geïsoleerde woning is ook noodzakelijk als je wil overstappen naar een duurzame verwarmingsinstallatie, zoals een warmtepomp. Er zijn verschillende vormen van isolatie mogelijk.

Denk hierbij aan het isoleren van het dak of de spouwmuur. Het isoleren van de spouwmuren, kost ongeveer 2100 euro. Dit levert meteen een besparing op van gemiddeld 600 euro per jaar! Dat betekent dat de investering binnen vier jaar is terugverdiend. Om woningeigenaren te stimuleren om hun woning te isoleren, kunnen zij een beroep doen op een subsidie vanuit de overheid. De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) kan worden toegekend als de bewoner minimaal twee isolatiemaatregelen treft.

Zonnepanelen op het dak plaatsen



Zonnepanelen zijn uiterst milieuvriendelijk en winstgevend. Woningeigenaren die zonnepanelen op hun dak hebben, wekken op een duurzame manier hun eigen stroom op. Hiermee zijn zij minder afhankelijk van de stijgende energietarieven van de energieleveranciers. Ook zijn zonnepanelen de laatste jaren tot wel 25 procent goedkoper geworden. De gemiddelde terugverdientijd is op dit moment zo'n zeven jaar. Daarna kan de bewoner nog heel veel jaren genieten van gratis stroom. Daarnaast is het mogelijk voor particulieren om de 21 procent btw die ze betalen over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terug te krijgen van de Belastingdienst.

Subsidie voor groene daken in Groningen

Inwoners van de gemeente Groningen kunnen subsidie krijgen voor de aanleg van een groendak. Dit type dak is vooral aantrekkelijk voor woningeigenaren die ook van plan zijn om zonnepanelen op het dak te plaatsen. Een groendak verlaagt namelijk de temperatuur van het dak, waardoor het rendement van zonnepanelen groter wordt. Dit zorgt er weer voor dat de energierekening lager wordt. De subsidie vraagt men aan bij de gemeente.

Tips om de energierekening zo laag mogelijk te houden



Tot slot geven we graag nog wat tips om de energierekening zo laag mogelijk te houden. Met een aantal kleine gedragsaanpassingen, kunnen bewoners al het verschil maken. Zo bespaart men ongeveer 80 euro per jaar door de verwarming standaard 1 graad lager te zetten. Ook kan men 7 procent op het gas- en waterverbruik besparen door 1 minuut korter te douchen. Tot slot kan men flink wat geld besparen door elk jaar over te stappen naar een andere energieleverancier. Door energie te vergelijken, ziet je meteen welke energieleverancier het goedkoopste is.