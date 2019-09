30-09-2019, Remco Van Den Berg 112Groningen

Melding van woningbrand in Bedum

Bedum - Maandagmiddag een melding van een woningbrand aan het Boterdiep in Bedum. Omdat het niet bekend was of er nog personen in de woning aanwezig waren heeft de brandweer opgeschaald. Middelstum en Bedum waren ter plaatse.