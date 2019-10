01-10-2019, Sander Kaaij/Traumaheli-mmt.nl & Video Marco Carels Youtube

Nieuwe traumahelikopter PH-DOC landt bij ANWB-MAA in Lelystad (Video)

Lelystad - Maandagavond 30 september is de nieuwste traumahelikopter geland bij de ANWB-MAA. Vanaf de fabriek van Airbus Helicopters in Donauwörth is het toestel via een tussenstop op Frankfurt-Hahn naar Lelystad Airport gevlogen.

De geplande aankomst was eigenlijk dinsdag 1 oktober, maar in verband met het voorspelde slechte weer heeft de bemanning besloten om het toestel op maandag al naar Lelystad te brengen. Even na 19.30 uur is het toestel aldaar geland. De registratie voor deze helicopter is PH-DOC, wat verwijst naar de dokter aan boord van het toestel. Deze nieuwe Lifeliner zal de PH-MMT als Lifeliner4 gaan vervangen. De PH-MMT wordt momenteel nog samen met de Duitse zusterorganisatie ADAC geëxploiteerd, maar aan deze samenwerking komt een einde. Nu ook de Lifeliner4 geheel door ANWB-MAA wordt verzorgd, is het ook mogelijk geworden de helikopters tussen de vier standplaatsen te wisselen. Voordat de nieuwe helikopter operationeel kan worden ingezet als Lifeliner4, zal eerst nog het medische interieur ingebouwd worden. Tevens zal de ANWB-MAA striping nog worden aangebracht. Zie ook, en met dank aan Traumaheli-MMT.nl 112Haren