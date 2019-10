01-10-2019, Patrick Wind 112Gr.

Ongeval letsel Sint Petersburgweg

Groningen - Op de Sint Petersburgweg in de stad was dinsdagmorgen rond 09:30 uur een ongeval ontstaan tussen een automobilist en een fietser. De toedracht is niet bekend.

Het letsel viel gelukkig mee. De persoon werd gecontroleerd in een ambulance. De politie noteerde de gegevens.