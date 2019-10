01-10-2019, 112Groningen.nl

Scooterrijder onderuit in Binnenstad

Groningen - Op de kruising Oude Boteringestraat met de Rode Weeshuistraat is dinsdagmiddag een scooterrijder met zijn scooter onderuit gegaan.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse bij het eenzijdige ongeval. De man is in de ambulance nagekeken door het ambulance personeel. Het is onbekend of de gewonde bestuurder mee is genomen naar het ziekenhuis.