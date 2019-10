01-10-2019, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Fietser geschept door automobilist in Eelderwolde

Groningen - Op de Ter Borchlaan in Eelderwolde is dinsdagmiddag een fietser geschept door een automobilist.

De fietser werd ter plekke gecontroleerd door het ambulancepersoneel. De politie zette het ongeval op papier. De gewonde fietser ging ter controle mee naar het ziekenhuis met een hoofdwond.